Ateliers avec Fake Off : « Dans la peau de l’info » Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Ateliers avec Fake Off : « Dans la peau de l'info » Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

Mener l’enquête comme un journaliste, expérimenter la vitesse de la rumeur ou encore tester ses connaissances avec un quizz des drôles d’infos, les journalistes vous proposeront des ateliers ludiques de 20 minutes sur le thème de l’info.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0443510000 »}] Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

