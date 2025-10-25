ATELIERS « AVEC LES PLANTES » Fayl-Billot

DERRIERE LE VOILE chez Angie Praom Fayl-Billot Haute-Marne

Tout public

Une demie journée à la rencontre des plantes médicinales, aromatiques et à parfums pour s’initier à leurs vertus en compagnie d’Angie, paysanne herboriste créative.

* COSMETIQUES ESSENTIELS

Rencontrer les plantes incontournables pour prendre soin de sa peau, les techniques d’extraction des principes actifs et créer 2 cosmétiques. .

DERRIERE LE VOILE chez Angie Praom Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 11 89 02 61 derrierelevoile@protonmail.com

