ATELIERS « AVEC LES PLANTES » Fayl-Billot samedi 25 octobre 2025.
DERRIERE LE VOILE chez Angie Praom Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2025-10-25
Tout public
Une demie journée à la rencontre des plantes médicinales, aromatiques et à parfums pour s’initier à leurs vertus en compagnie d’Angie, paysanne herboriste créative.
* COSMETIQUES ESSENTIELS
Rencontrer les plantes incontournables pour prendre soin de sa peau, les techniques d’extraction des principes actifs et créer 2 cosmétiques. .
DERRIERE LE VOILE chez Angie Praom Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 11 89 02 61 derrierelevoile@protonmail.com
