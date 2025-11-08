ATELIERS « AVEC LES PLANTES » Fayl-Billot

ATELIERS « AVEC LES PLANTES » Fayl-Billot samedi 8 novembre 2025.

DERRIERE LE VOILE chez Angie Praom Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Tout public
Une demie journée à la rencontre des plantes médicinales, aromatiques et à parfums pour s’initier à leurs vertus en compagnie d’Angie, paysanne herboriste créative.

* PARFUMS NATURELS
Rencontrer les plantes à parfums, les matières premières naturelles et créer son parfum d’ambiance.   .

DERRIERE LE VOILE chez Angie Praom Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 11 89 02 61  derrierelevoile@protonmail.com

