Ateliers avec l’illustratrice Pauline Kaloujny Médiathèque Granville
Ateliers avec l’illustratrice Pauline Kaloujny Médiathèque Granville samedi 13 décembre 2025.
Ateliers avec l’illustratrice Pauline Kaloujny
Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
L’auteure propose de réaliser, tous ensemble, un grand voyage panoramique à l’encre de Chine et aux encres de couleur, sur le modèle de l’album Au bout du monde et sans tomber . Ce travail sera autant individuel que collectif, en imaginant le voyage de Suzanne, l’héroïne de l’album, à travers les paysages lointains de l’Est.
• 10h30-12h atelier tout public à partir de 6 ans.
• 14h30-16h atelier parent-enfant à partir de 6 ans.
Gratuit. Réservation conseillée au 02 33 50 34 09. .
Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
