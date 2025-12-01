Ateliers avec l’illustratrice Pauline Kaloujny Médiathèque Granville

Ateliers avec l’illustratrice Pauline Kaloujny

Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’auteure propose de réaliser, tous ensemble, un grand voyage panoramique à l’encre de Chine et aux encres de couleur, sur le modèle de l’album Au bout du monde et sans tomber . Ce travail sera autant individuel que collectif, en imaginant le voyage de Suzanne, l’héroïne de l’album, à travers les paysages lointains de l’Est.

• 10h30-12h atelier tout public à partir de 6 ans.

• 14h30-16h atelier parent-enfant à partir de 6 ans.

Gratuit. Réservation conseillée au 02 33 50 34 09. .

