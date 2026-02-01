Ateliers Bande dessinée pour ados La Baule-Escoublac
Ateliers Bande dessinée pour ados
4 bis Avenue de l’Usté La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26
Vos ados aiment dessiner, inventer des histoires, créer des personnages?
Ce stage de 4 jours est l’occasion rêvée pour les plonger dans l’univers passionnant de la bande dessinée.
Pendant les vacances scolaires, au cœur de La Baule, Blandine Étienne, artiste peintre et ancienne résidente du Musée Bernard Boesch au Pouliguen, les accompagne pas à pas.
Pour débutants ou confirmés en dessin, de 10 à 16 ans.
Ambiance conviviale et goûter compris.
Inscription auprès de Fabienne au 06 61 70 01 02. .
4 bis Avenue de l’Usté La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 70 01 02 chezlilette@laposte.net
