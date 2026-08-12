Ateliers Baratin Clohars-Carnoët
dimanche 6 décembre 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Ateliers Baratin
Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06 12:30:00
Date(s) :
2026-12-06
5 dimanches de formation aux arts du conte et de la parole encadré par Monique Répécaud, conteuse professionnelle.
La formation s’adresse à toute personne (adulte à partir de 16 ans) qui souhaite s’initier à l’art de raconter, mais également désirant acquérir de l’aisance dans la prise de la parole en public. .
Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38
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English :
L’événement Ateliers Baratin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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