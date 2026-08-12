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AGENDA · Clohars-Carnoët

Ateliers Baratin Clohars-Carnoët

dimanche 6 décembre 2026 · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Ateliers Baratin

Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06 12:30:00

Date(s) :
2026-12-06

5 dimanches de formation aux arts du conte et de la parole encadré par Monique Répécaud, conteuse professionnelle.
La formation s’adresse à toute personne (adulte à partir de 16 ans) qui souhaite s’initier à l’art de raconter, mais également désirant acquérir de l’aisance dans la prise de la parole en public.   .

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38 

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English :

L’événement Ateliers Baratin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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