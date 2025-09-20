ATELIERS BATON DE CACAO La Savane des Esclaves Les Trois-Îlets

ATELIERS BATON DE CACAO Samedi 20 septembre, 14h30 La Savane des Esclaves

6€/adulte, 4€/ado et étudiant, 2,50€/enf de 3 a 12 ans

Visite des différents espaces du Village et Ateliers participatifs de fabrication du baton de cacao

deux ateliers a 15H et 16H (pas d’inscription nécessaire)

prévoir 1h30 pour la visite et 30 minutes pour l’atelier

La Savane des Esclaves Quartier La Ferme, Les Trois-Ilets Les Trois-Îlets 97229 Thomas Martinique 0596 68 33 91 http://www.lasavanedesesclaves.fr Retour vers le passé et visite libre d’un village antan lontan reconstitué retraçant l’histoire de l’esclavage avec ses cases traditionnelles, ses plantes médicinales et son jardin créole. Dans le sens Rivière–Salée – Les Trois-Ilets (D7), à l’entrée des Trois-Ilets, deuxième à gauche après la station service.

