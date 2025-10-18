Ateliers BD et dessin manga Royan

52 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

la séance de 2h (matériel inclus)

Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-01 12:00:00

2025-10-18

Amuse-toi à créer ta planche de BD ou créée ton personnage manga lors d’un atelier dédié ! En quelques traits, la magie du dessin donne vie à ta création.
52 av de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 44 16  tatoonartist@gmail.com

English :

Have fun creating your own comic strip or manga character in a dedicated workshop! In just a few strokes, the magic of drawing brings your creation to life.

German :

Amüsiere dich in einem speziellen Workshop bei der Gestaltung deines Comic-Boards oder deiner Manga-Figur! Mit wenigen Strichen erweckt die Magie des Zeichnens deine Kreation zum Leben.

Italiano :

Divertitevi a creare il vostro fumetto o personaggio manga in un laboratorio dedicato! In pochi tratti, la magia del disegno darà vita alla vostra creazione.

Espanol :

Diviértase creando su propio personaje de cómic o manga en un taller especializado En pocos trazos, la magia del dibujo dará vida a tu creación.

