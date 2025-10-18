Ateliers BD et dessin manga Royan
Ateliers BD et dessin manga Royan samedi 18 octobre 2025.
Ateliers BD et dessin manga
52 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
la séance de 2h (matériel inclus)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-01 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Amuse-toi à créer ta planche de BD ou créée ton personnage manga lors d’un atelier dédié ! En quelques traits, la magie du dessin donne vie à ta création.
.
52 av de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 44 16 tatoonartist@gmail.com
English :
Have fun creating your own comic strip or manga character in a dedicated workshop! In just a few strokes, the magic of drawing brings your creation to life.
German :
Amüsiere dich in einem speziellen Workshop bei der Gestaltung deines Comic-Boards oder deiner Manga-Figur! Mit wenigen Strichen erweckt die Magie des Zeichnens deine Kreation zum Leben.
Italiano :
Divertitevi a creare il vostro fumetto o personaggio manga in un laboratorio dedicato! In pochi tratti, la magia del disegno darà vita alla vostra creazione.
Espanol :
Diviértase creando su propio personaje de cómic o manga en un taller especializado En pocos trazos, la magia del dibujo dará vida a tu creación.
L’événement Ateliers BD et dessin manga Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan