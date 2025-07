Ateliers BD et fanzine Médiathèque Le Phénix Colombelles

Ateliers BD et fanzine Médiathèque Le Phénix Colombelles mardi 5 août 2025.

Ateliers BD et fanzine

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-05

fin : 2025-08-09

2025-08-05

Les participants imagineront un avatar fantastique, un décor et une intrigue, pour créer une petite BD.

Le tout sera réuni dans un fanzine collectif conçu en fin de cycle.

Horaires des ateliers

Mardi, vendredi, samedi 16h-18h

Mercredi 10h-12h / 16h-18h

Possibilité de s’inscrire à tous les ateliers pour créer sa BD jusqu’au bout.

Dans le cadre Du soleil entre les lignes qui s’inscrit dans le cadre de l’Eté culturel, et bénéficie du soutien de la DRAC Normandie et de Normandie Livre & Lecture.

À partir de 8 ans.

Sur réservation par téléphone.

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Ateliers BD et fanzine

Participants imagine a fantastic avatar, a setting and a plot, to create a small comic book.

The whole thing will be compiled into a collective fanzine at the end of the cycle.

Workshop times

Tuesday, Friday, Saturday: 16h-18h

Wednesday: 10am-12pm / 4pm-6pm

You can sign up for all workshops to create your own comic book right to the end.

As part of Du soleil entre les lignes, a cultural summer program supported by DRAC Normandie and Normandie Livre & Lecture.

Ages 8 and up.

Bookings by telephone.

German : Ateliers BD et fanzine

Die Teilnehmer werden sich einen Fantasy-Avatar, einen Schauplatz und eine Handlung ausdenken, um einen kleinen Comic zu erstellen.

Das Ganze wird in einem kollektiven Fanzine zusammengefasst, das am Ende des Zyklus entworfen wird.

Öffnungszeiten der Workshops

Dienstag, Freitag, Samstag: 16-18 Uhr

Mittwoch: 10.00-12.00 Uhr / 16.00-18.00 Uhr

Es besteht die Möglichkeit, sich für alle Workshops anzumelden, um seinen Comic bis zum Ende zu gestalten.

Im Rahmen von Du soleil entre les lignes, das im Rahmen des Kultursommers stattfindet und von der DRAC Normandie und Normandie Livre & Lecture unterstützt wird.

Ab 8 Jahren.

Mit telefonischer Reservierung.

Italiano :

I partecipanti immagineranno un avatar fantastico, un’ambientazione e una trama, per creare un breve fumetto.

Il tutto sarà raccolto in una fanzine collettiva alla fine del ciclo.

Orari del workshop:

Martedì, venerdì, sabato: 16.00-18.00

Mercoledì: 10.00-12.00 / 16.00-18.00

È possibile iscriversi a tutti i laboratori per creare il proprio fumetto fino alla fine.

Nell’ambito di Du soleil entre les lignes, parte del programma Eté culturel, sostenuto da DRAC Normandie e Normandie Livre & Lecture.

A partire dagli 8 anni.

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Los participantes imaginarán un avatar fantástico, un escenario y una trama, para crear un breve cómic.

El conjunto se reunirá en un fanzine colectivo al final del ciclo.

Horario de los talleres:

Martes, viernes y sábado: de 16.00 a 18.00 h

Miércoles: 10.00-12.00 / 16.00-18.00

Puedes apuntarte a todos los talleres para crear tu propio cómic hasta el final.

En el marco de Du soleil entre les lignes, dentro del programa Eté culturel, con el apoyo de DRAC Normandie y Normandie Livre & Lecture.

A partir de 8 años.

Reservas por teléfono.

L’événement Ateliers BD et fanzine Colombelles a été mis à jour le 2025-07-23 par Calvados Attractivité