Ateliers BD Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit – sur inscription uniquement : billy.vanpuyvelde@gmail.com Adulte, Jeune Public, Etudiant, Tout public, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 108

Venez apprendre à réaliser une BD le temps d’un atelier avec Billy Van Puyvelde, artiste dessinateur en résidence à la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars !

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007



