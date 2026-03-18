Ateliers BD Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit – sur inscription uniquement : billy.vanpuyvelde@gmail.com Adulte, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 108

Venez apprendre à réaliser une BD le temps d’un atelier avec Billy Van Puyvelde, artiste dessinateur en résidence à la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars !

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007



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