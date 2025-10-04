Ateliers BD pour enfants avec association Magma Médiathèque de Reillanne 04110 Reillanne

Ateliers BD pour enfants avec association Magma Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Reillanne 04110 Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre pour tous atelier GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T17:00
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T17:00

Atelier de création de bande dessinée pour enfants, animé par l’association MAGMA.
Une occasion ludique de découvrir les bases de la BD et de laisser libre cours à son imagination !

Médiathèque de Reillanne 04110 Reillanne 04110, rue du docteur Martel Reillanne 04110 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 76 46 08 https://mairiedereillanne.com https://www.facebook.com/Mairie-de-Reillanne
