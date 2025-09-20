Ateliers Bébé signe en famille MAM Frimousses en eveil Cholet

Ateliers Bébé signe en famille

MAM Frimousses en eveil 10 Rue de Crête Cholet Maine-et-Loire

Les bébés utilisent leurs mains pour communiquer avant de savoir parler, il savent faire Bravo, Coucou, Au revoir… et si on leur proposait de pourvoir nous dire quand ils ont faim, soif, froid ou bien s’ils sont heureux, en colère ou encore fatigués?

C’est le but de ces ateliers, apprendre aux familles les signes utiles au quotidien et c’est ensuite par imitation que les bébés pourront se les approprier et communiquer avant de savoir parler.

Pas besoin de compétence spécifique pour ces ateliers, il suffit de venir en famille avec une dose de bonne humeur .

