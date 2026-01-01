Ateliers bébé signe Rosnay

Ateliers bébé signe

7 rue Abbé Pierre Rosnay Indre

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-04 2026-02-11 2026-03-04

Venez découvrir le bébé signe.Familles

Un Signe Vers l’Autre vous propose de venir découvrir le Bébé Signe avec 5 ateliers répartis de janvier à mars !

Chaque atelier abordera un thème différent sur 30 à 45 minutes, tous niveaux !

Vous pouvez soit assister aux ateliers à la carte, soit assister aux 5 ateliers. 25 .

7 rue Abbé Pierre Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 unsigneverslautre@gmail.com

English :

Come and discover the baby sign.

