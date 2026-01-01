Ateliers bébé signe Rosnay
Ateliers bébé signe Rosnay mercredi 21 janvier 2026.
Ateliers bébé signe
7 rue Abbé Pierre Rosnay Indre
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-04 2026-02-11 2026-03-04
Venez découvrir le bébé signe.Familles
Un Signe Vers l’Autre vous propose de venir découvrir le Bébé Signe avec 5 ateliers répartis de janvier à mars !
Chaque atelier abordera un thème différent sur 30 à 45 minutes, tous niveaux !
Vous pouvez soit assister aux ateliers à la carte, soit assister aux 5 ateliers. 25 .
7 rue Abbé Pierre Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 unsigneverslautre@gmail.com
English :
Come and discover the baby sign.
