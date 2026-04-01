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Ateliers Bébés-signes Rue Aristide Finco Serres-Castet

Ateliers Bébés-signes Rue Aristide Finco Serres-Castet

Ateliers Bébés-signes Rue Aristide Finco Serres-Castet samedi 25 avril 2026.

Lieu : Rue Aristide Finco

Adresse : Bibliothèque

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-25T09:30:00

Fin : 2026-04-25T10:15:00

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Ateliers Bébés-signes

Rue Aristide Finco Bibliothèque Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 10:15:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez partager un moment agréable en famille pour mieux communiquer avec votre enfant. Atelier ludique autour des livres, de comptines et de jeux.
Votre bébé a des choses à vous dire ! Avant de pouvoir parler, il utilise des gestes pour se faire comprendre. Les signes issus de la langue des signes française, lui permettront d’exprimer ses besoins et ses émotions. Grâce à ces temps d’échanges, apprenez des signes concrets à utiliser au quotidien pour mieux communiquer. De 0 à 3 ans.   .

Rue Aristide Finco Bibliothèque Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 30 93  bibliotheque@serres-castet.fr

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English : Ateliers Bébés-signes

L’événement Ateliers Bébés-signes Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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