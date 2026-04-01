Ateliers Bébés-signes Rue Aristide Finco Serres-Castet

Serres-Castet

Ateliers Bébés-signes

Rue Aristide Finco Bibliothèque Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 10:15:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez partager un moment agréable en famille pour mieux communiquer avec votre enfant. Atelier ludique autour des livres, de comptines et de jeux.

Votre bébé a des choses à vous dire ! Avant de pouvoir parler, il utilise des gestes pour se faire comprendre. Les signes issus de la langue des signes française, lui permettront d’exprimer ses besoins et ses émotions. Grâce à ces temps d’échanges, apprenez des signes concrets à utiliser au quotidien pour mieux communiquer. De 0 à 3 ans. .

Rue Aristide Finco Bibliothèque Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 30 93 bibliotheque@serres-castet.fr

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English : Ateliers Bébés-signes

L’événement Ateliers Bébés-signes Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran