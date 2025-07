Ateliers bibliocréatifs, Magie des émotions Tergnier

Ateliers bibliocréatifs, Magie des émotions

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Gratuit

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Les ateliers bibliocréatifs pour les 0-3 ans,

qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des invitations à se rencontrer, créer

des liens et appréhender le monde en l’explorant

et en l’expérimentant de manière sensorielle

(lecture à voix haute animée, comptine, éveil

musical et corporel).

C’est de permettre également aux enfants

d’explorer les possibilités créatives autour des

livres en utilisant des supports différents et en

mettant leurs sens en éveil en toute liberté.

Les ateliers bibliocréatifs sont animés par Carole

Dahler diplômée en bibliothérapie créative. 0 .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

