ATELIERS « BIEN DANS TON ASSIETTE, BIEN DANS TES BASKETS »
Grande salle du CSC 33, boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Vous voulez bouger, cuisiner et partager des astuces, moments, etc ? Alors venez participer aux 12 séances gratuites sur la nutrition et l’activité physique pour tous que vous propose le Centre Socioculturel, Le Poulp’ et Campus Fertile !
Sur inscription au 02 40 27 51 77 ou secretariat@csc-mireillemoyon.fr .
Grande salle du CSC 33, boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
