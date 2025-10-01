ATELIERS « BIEN DANS TON ASSIETTE, BIEN DANS TES BASKETS » Grande salle du CSC Paimbœuf

Grande salle du CSC 33, boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Vous voulez bouger, cuisiner et partager des astuces, moments, etc ? Alors venez participer aux 12 séances gratuites sur la nutrition et l’activité physique pour tous que vous propose le Centre Socioculturel, Le Poulp’ et Campus Fertile !

Sur inscription au 02 40 27 51 77 ou secretariat@csc-mireillemoyon.fr .

Grande salle du CSC 33, boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

