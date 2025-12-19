Ateliers bien-être à France Services Maison des Services du Val d’Amour Ounans

Ateliers bien-être à France Services

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-01-08 11:30:00

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29

Ateliers Bien être à France Services !

Vous avez plus de 60 ans et rencontrez des situations qui peuvent vous rendre anxieux(ses), venez participer à nos ateliers Cap Bien être ! Sur 4 séances, un professionnel vous donnera des conseils pour gérer votre stress et vos émotions ainsi que pour faire face aux aléas de la vie quotidienne. Temps d’échanges, exercices de relaxation, activités de groupe… venez vous détendre en toute convivialité.

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire, contactez France Services du Val d’Amour au 03 63 57 01 51 ou par mail à france.services@valdamour.com. .

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com

