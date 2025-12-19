Ateliers bien-être à France Services Maison des Services du Val d’Amour Ounans
Ateliers bien-être à France Services Maison des Services du Val d’Amour Ounans jeudi 8 janvier 2026.
Ateliers bien-être à France Services
Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 09:00:00
fin : 2026-01-08 11:30:00
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29
Ateliers Bien être à France Services !
Vous avez plus de 60 ans et rencontrez des situations qui peuvent vous rendre anxieux(ses), venez participer à nos ateliers Cap Bien être ! Sur 4 séances, un professionnel vous donnera des conseils pour gérer votre stress et vos émotions ainsi que pour faire face aux aléas de la vie quotidienne. Temps d’échanges, exercices de relaxation, activités de groupe… venez vous détendre en toute convivialité.
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement complémentaire, contactez France Services du Val d’Amour au 03 63 57 01 51 ou par mail à france.services@valdamour.com. .
Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers bien-être à France Services
L’événement Ateliers bien-être à France Services Ounans a été mis à jour le 2025-12-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR