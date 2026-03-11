Ateliers bien être Ralentir pour juste profiter de lvie avec le HYGGE Cazères-sur-l’Adour
Ateliers bien être Ralentir pour juste profiter de lvie avec le HYGGE
Cazères-sur-l’Adour Landes
Atelier mené par Carine Couerbe Ralentir pour juste profiter de la vie avec le hygge . Un atelier pour découvrir l’art de vivre danois. Et si après cet atelier, vous repartiez plus apaisé, avec l’envie de ralentir pour juste profiter de la vie ?
1. Découvrir la philosophie de vie inspirée par le Danemark
2. Atelier pratique pour créer tes cartes d’inspirations grâce à des exemples concrets.
3.Atelier créatif .
Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 23 40 50
English : Ateliers bien être Ralentir pour juste profiter de lvie avec le HYGGE
