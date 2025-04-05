Ateliers bien être Soin lahochi ou bain sonore Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Ateliers bien être Soin lahochi ou bain sonore

Le 1er samedi de chaque mois, entre 9h30 et 12h00, profitez d’une demi-heure de soin énergétique rien que pour vous avec 2 activités au choix le soin Lahochi ou le bain sonore !

1- SOIN LAHOCHI Plongeons ensemble dans l’énergie guérissante du soin Lahochi lors d’une séance individuelle d’une demi-heure (5 créneaux ouverts pour 5 séances individuelles). ✨, avec Mélanie, spécialiste Lahochi, pour une diminution du stress & pour

– vous permettre de trouve le calme et détente.

– retrouver votre énergie en toutes circonstances.

2- BAIN SONORE Le bain sonore est une pratique de plus en plus populaire qui combine relaxation profonde et thérapie par le son. Il s’agit d’une séance où les participants se laissent envelopper par des sons apaisants produits par divers instruments. Grâce aux vibrations et aux fréquences sonores, laissez vous emporter durant une demi-heure vers un état de relaxation profonde et de bien-être

Détails de l’événement

Samedis 4 janvier 1er février –2 mars 5 avril 3 mai 7 juin 5 juillet 2 août 6 septembre 4 octobre 8 novembre 6 décembre

️ Horaires 9h30 12h00

⌛ Durée de la séance 30 minutes

Tarif 20 € par séance, à payer en ligne

Lieu de l’événement

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la partie bâtiment côté terrasse

️ Comment participer ?

1) Réservez & payez votre créneau en ligne en cliquant sur le lien de paiement ici

2) Le jour J, venez sur le créneau que vous avez réservé & choisissez votre activité parmi les 2 proposées. .

+33 6 46 84 59 70 bonjour@mdc.coop

English : Ateliers bien être Soin lahochi ou bain sonore

