Ateliers Bien-être Sport Adapté Salle 1, derrière la mairie Civray

Salle 1, derrière la mairie 12 place du général De Gaulle Civray Vienne

Début : 2025-11-13

fin : 2026-01-15

2025-11-13 2025-12-04 2026-01-15 2026-02-05

Cicérone et l’association CIF-SP, Solidaires entre les âges vous invitent aux ateliers bien-être ! Café et thé d’accueil ainsi qu’un goûter partagé en fin d’atelier. Atelier réservé aux personnes de + de 60 ans. .

Salle 1, derrière la mairie 12 place du général De Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 07 78

