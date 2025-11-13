Ateliers Bienvenue à la retraite Rue Dumaine Luçon
Ateliers Bienvenue à la retraite
Rue Dumaine Maison Dumaine, La Bulle d’R Luçon Vendée
Début : 2025-11-13 10:30:00
fin : 2025-11-13 16:00:00
2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-10
Ces ateliers s’adressent aux futurs retraités (2 ans avant l’âge de départ en retraite) et aux nouveaux retraités (depuis moins de 2 ans).
Attendue ou redoutée, comment aborder ce tournant dans votre vie ?
L’atelier Bienvenue à la retraite est là pour vous aider à mieux appréhender ce changement. Animé par des professionnels, l’atelier est conçu pour vous aider à connaître vos droits, vous encourager à prendre soin de vous et de votre santé.
Vous avez des projets ?
C’est l’occasion d’exprimer vos attentes, de mieux les comprendre et ainsi d’aller à la rencontre d’opportunités.
Vous recevrez des conseils concrets, simples et des informations pratiques.
Ces moments partagés favorisent les rencontres, enrichissent les échanges et vous invitent à prendre en main votre bien-être et votre retraite.
Au programme
Connaître ses droits sociaux et les démarches administratives à réaliser
Trouver sa place, son rythme de vie et définir ses projets
Continuer à prendre soin de soi et de sa santé
Partager une activité et découvrir l’environnement local
Comprendre les richesses du partage et de l’intergénérationnel
Dates
Le 13/11/25 de 10h30 à 16h (repas en commun prévoir votre déjeuner)
Le 20/11/25 de 9h30 à 12h30
Le 27/11/25 de 9h à 12h30
Le 04/12/25 de 10h à 16h30 (repas en commun prévoir votre déjeuner)
Le 10/12/25 de 14h à 16h
Les personnes souhaitant s’inscrire s’engagent à participer à l’ensemble des séances.
Inscription gratuite auprès de l’ASEPT
+33 (0)2 40 41 38 53 .
Rue Dumaine Maison Dumaine, La Bulle d’R Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53 contact@aseptpdl.fr
