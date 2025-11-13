Ateliers Bienvenue à la retraite Rue Dumaine Luçon

Ateliers Bienvenue à la retraite Rue Dumaine Luçon jeudi 13 novembre 2025.

Ateliers Bienvenue à la retraite

Rue Dumaine Maison Dumaine, La Bulle d’R Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 10:30:00

fin : 2025-11-13 16:00:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-10

Ces ateliers s’adressent aux futurs retraités (2 ans avant l’âge de départ en retraite) et aux nouveaux retraités (depuis moins de 2 ans).

Attendue ou redoutée, comment aborder ce tournant dans votre vie ?

L’atelier Bienvenue à la retraite est là pour vous aider à mieux appréhender ce changement. Animé par des professionnels, l’atelier est conçu pour vous aider à connaître vos droits, vous encourager à prendre soin de vous et de votre santé.

Vous avez des projets ?

C’est l’occasion d’exprimer vos attentes, de mieux les comprendre et ainsi d’aller à la rencontre d’opportunités.

Vous recevrez des conseils concrets, simples et des informations pratiques.

Ces moments partagés favorisent les rencontres, enrichissent les échanges et vous invitent à prendre en main votre bien-être et votre retraite.

Au programme

Connaître ses droits sociaux et les démarches administratives à réaliser

Trouver sa place, son rythme de vie et définir ses projets

Continuer à prendre soin de soi et de sa santé

Partager une activité et découvrir l’environnement local

Comprendre les richesses du partage et de l’intergénérationnel

Dates

Le 13/11/25 de 10h30 à 16h (repas en commun prévoir votre déjeuner)

Le 20/11/25 de 9h30 à 12h30

Le 27/11/25 de 9h à 12h30

Le 04/12/25 de 10h à 16h30 (repas en commun prévoir votre déjeuner)

Le 10/12/25 de 14h à 16h

Les personnes souhaitant s’inscrire s’engagent à participer à l’ensemble des séances.

Inscription gratuite auprès de l’ASEPT

+33 (0)2 40 41 38 53 .

Rue Dumaine Maison Dumaine, La Bulle d’R Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53 contact@aseptpdl.fr

English :

These workshops are aimed at future retirees (2 years before retirement age) and new retirees (less than 2 years old).

German :

Diese Workshops richten sich an zukünftige Rentner (2 Jahre vor dem Renteneintrittsalter) und neue Rentner (seit weniger als 2 Jahren).

Italiano :

Questi workshop sono rivolti ai futuri pensionati (2 anni prima dell’età pensionabile) e ai nuovi pensionati (meno di 2 anni).

Espanol :

Estos talleres están dirigidos a los futuros jubilados (2 años antes de la edad de jubilación) y a los nuevos jubilados (menos de 2 años).

L’événement Ateliers Bienvenue à la retraite Luçon a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud