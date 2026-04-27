Ateliers Bienvenue à la retraite ! Wasselonne
Ateliers Bienvenue à la retraite ! Wasselonne mardi 5 mai 2026.
Wasselonne
Ateliers Bienvenue à la retraite !
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-05-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Bienvenue à la retraite pour futurs ou jeunes retraités ! Par l’association Néosilver.
Profitez d’un atelier collectif et gratuit de 4 séances pour vivre sa retraite sereine et active. Informations et l’accès des droits, les démarches, faire le point pour vivre pleinement sa retraite !
Sur inscription auprès de Rachel Granger.
RDV salle Paul Huy cour du Château. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27 seniors@wasselonne.net
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English :
L’événement Ateliers Bienvenue à la retraite ! Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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