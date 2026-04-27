Wasselonne

Ateliers Bienvenue à la retraite !

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Bienvenue à la retraite pour futurs ou jeunes retraités ! Par l’association Néosilver.

Profitez d’un atelier collectif et gratuit de 4 séances pour vivre sa retraite sereine et active. Informations et l’accès des droits, les démarches, faire le point pour vivre pleinement sa retraite !

Sur inscription auprès de Rachel Granger.

RDV salle Paul Huy cour du Château. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27 seniors@wasselonne.net

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English :

L’événement Ateliers Bienvenue à la retraite ! Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble