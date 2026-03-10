Ateliers Bingo Sécurité Routière Salle des Fêtes, le bourg Charencey
Ateliers Bingo Sécurité Routière Salle des Fêtes, le bourg Charencey vendredi 3 avril 2026.
Ateliers Bingo Sécurité Routière
Salle des Fêtes, le bourg NORMANDEL Charencey Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
L’Association Cantonale des Clubs des Aînés Ruraux de Tourouvre (ACCART), avec la mairie de Charencey et la préfecture de l’Orne, propose un atelier bingo autour de la sécurité routière. Animation gratuite destinée aux seniors du territoire, ouverte à tous. .
Salle des Fêtes, le bourg NORMANDEL Charencey 61190 Orne Normandie +33 6 80 64 40 98
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English : Ateliers Bingo Sécurité Routière
L’événement Ateliers Bingo Sécurité Routière Charencey a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche