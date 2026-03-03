ATELIERS BOMBE AÉROSOL VACANCES SCOLAIRES Montpellier

ATELIERS BOMBE AÉROSOL VACANCES SCOLAIRES

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-07

Les 4 et 7 mars à 11h

Pendant 1h30, les participants découvrent les bases techniques de la bombe aérosol, les gestes, les effets, les outils (caps, pression, distance, superpositions), ainsi que les codes fondamentaux du graffiti et de l’art urbain contemporain.

À partir de 7 ans

Le format a été pensé pour privilégier l’expérimentation, la création et la pratique artistique, afin de permettre une expérience immersive, dynamique et accessible à tous, quel que soit le niveau. .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

English :

March 4 and 7 at 11 a.m

For 1h30, participants discover the technical basics of spray cans, gestures, effects, tools (headings, pressure, distance, superimpositions), as well as the fundamental codes of graffiti and contemporary urban art.

