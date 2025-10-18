ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE Castelnau-le-Lez

ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE Castelnau-le-Lez samedi 18 octobre 2025.

ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31

Bonjour l’Ambiance propose des ateliers créatifs dans des lieux de vie inspirants à Montpellier et aux alentours

Bonjour l’Ambiance propose des ateliers créatifs dans des lieux de vie inspirants à Montpellier et aux alentours

• Création et peinture d’objets décoratifs argile, résine minérale et peinture texturée sur toile.

• Ambiance conviviale, matériel fourni, repartez avec vos créations et profitez de remises chez nos lieux partenaires.

Les ateliers (dates, horaires, lieux, réservations) sont diffusés chaque 1er du mois sur les réseaux sociaux — réservation sur @bonjour_lambiance.

Une expérience artistique et gustative à vivre seul(e) ou à plusieurs, pour particuliers et professionnels.

Les prochains ateliers au mois d’octobre 2025

• Samedi 18/10 Atelier résine de 14h00 à 16h00 au @moovmontpellier

• Vendredi 24/10 Atelier peinture texturée de 17h30 à 19h30 au @cafejustehumain

• Samedi 25/10 Atelier argile de 11h00 à 13h00 aux @hallesduverger

• Dimanche 26/10 Atelier créatif de 18h00 à 20h00 au @tubmontpellier

• Vendredi 31/10 Ateliers créatifs d’automne de 14h00 à 17h00 au @moovmontpellier .

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

English :

Bonjour l?Ambiance offers creative workshops in inspiring locations in and around Montpellier

German :

Bonjour l’Ambiance bietet kreative Workshops an inspirierenden Orten in Montpellier und Umgebung an

Italiano :

Bonjour l’Ambiance offre laboratori creativi in luoghi stimolanti a Montpellier e dintorni

Espanol :

Bonjour l’Ambiance ofrece talleres creativos en lugares inspiradores de Montpellier y sus alrededores

L’événement ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT MONTPELLIER