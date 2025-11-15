ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE Castelnau-le-Lez

ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-23

Bonjour l’Ambiance propose des ateliers créatifs dans des lieux de vie inspirants à Montpellier et aux alentours, pour enfant et adulte.

Création et peinture d’objets décoratifs argile, résine minérale et peinture texturée sur toile.

Ambiance conviviale, matériel fourni, repartez avec vos créations et profitez de remises chez nos lieux partenaires.

Les ateliers (dates, horaires, lieux, réservations) sont diffusés chaque 1er du mois sur les réseaux sociaux = réservation sur @bonjour_lambiance.

Une expérience artistique et gustative à vivre seul(e) ou à plusieurs, pour particuliers et professionnels.

Les prochains ateliers au mois de novembre 2025

Jeudi 06/11 Atelier résine de 19h30 à 22h00 au @whisper_bar_nimes avec @lescopines-dusud

Samedi 15/11 Atelier argile de 16h00 à 18h00 aux @hallesduverger

Dimanche 23/11 Atelier créatif de 18h00 à 20h00 au @tubmontpellier .

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

English :

Bonjour l?Ambiance offers creative workshops in inspiring locations in and around Montpellier, for children and adults.

Creation and painting of decorative objects: clay, mineral resin and textured paint on canvas.

German :

Bonjour l’Ambiance bietet kreative Workshops an inspirierenden Orten in Montpellier und Umgebung für Kinder und Erwachsene an.

Kreation und Bemalung von dekorativen Objekten: Ton, Mineralharz und strukturierte Farbe auf Leinwand.

Italiano :

Bonjour l’Ambiance propone laboratori creativi in luoghi stimolanti a Montpellier e dintorni, per bambini e adulti.

Creazione e pittura di oggetti decorativi: argilla, resina minerale e pittura materica su tela.

Espanol :

Bonjour l’Ambiance ofrece talleres creativos en lugares inspiradores de Montpellier y sus alrededores, para niños y adultos.

Creación y pintura de objetos decorativos: arcilla, resina mineral y pintura texturizada sobre lienzo.

