ATELIERS BONJOUR L’AMBIANCE Castelnau-le-Lez

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-21

Bonjour l’Ambiance propose des ateliers créatifs dans des lieux de vie inspirants à Montpellier et aux alentours, pour enfant et adulte.

Création et peinture d’objets décoratifs argile, résine minérale et peinture texturée sur toile.

Ambiance conviviale, matériel fourni, repartez avec vos créations et profitez de remises chez nos lieux partenaires.

Les ateliers (dates, horaires, lieux, réservations) sont diffusés chaque 1er du mois sur les réseaux sociaux = réservation sur @bonjour_lambiance.

Une expérience artistique et gustative à vivre seul(e) ou à plusieurs, pour particuliers et professionnels.

Les prochains ateliers au mois de décembre 2025

*Tous les lundis de décembre Atelier résine à partir de 19h00 au @muchacha_montpellier

*Samedi 06/12 Atelier argile & dégustation de 16h00 à 18h00 aux @hallesduverger

*Dimanche 07/12 Atelier résine de 14h30 à 17h30 au studio de pilates @calesastudio

*Samedi 13/12 Atelier peinture texturée de 15h00 à 17h00 aux halles @moovmontpellier

*Dimanche 14/12 Atelier peinture texturée de 18h00 à 20h00 au bar @tubmontpellier

*Dimanche 21/12 Atelier argile de 10h30 à 12h30 au @cafejustehumain .

Bonjour l?Ambiance offers creative workshops in inspiring locations in and around Montpellier, for children and adults.

Creation and painting of decorative objects: clay, mineral resin and textured paint on canvas.

