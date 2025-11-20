Ateliers Bons Jours En voiture je me rassure ! place Saint-Martin Quingey

Ateliers Bons Jours En voiture je me rassure !

place Saint-Martin Espace culturel salle de répétition (1er étage) Quingey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-20 11:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Les Ateliers Bons Jours vous donnent RDV pour En voiture je me rassure , 4 séances collectives et 1 séance bilan .

place Saint-Martin Espace culturel salle de répétition (1er étage) Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 60

English : Ateliers Bons Jours En voiture je me rassure !

German : Ateliers Bons Jours En voiture je me rassure !

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Bons Jours En voiture je me rassure ! Quingey a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON