Ateliers Booster sa mémoire à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-09

Les jeudis 02 et 09 octobre Ateliers booster sa mémoire, organisé par l’ASEPT pour les personnes de + 55 ans. Salle de spectacle de 9h30 à 11h30

Contact www.asept-perigord-agenais.fr / tel: 05 53 02 68 66

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 66

English : Ateliers Booster sa mémoire à La Roche-Chalais

Thursdays, October 02 and 09: Memory booster workshops, organized by ASEPT for people over 55. Salle de spectacle from 9:30am to 11:30am

Contact www.asept-perigord-agenais.fr / tel: 05 53 02 68 66

German : Ateliers Booster sa mémoire à La Roche-Chalais

Donnerstag, den 02. und 09. Oktober: Workshops zur Stärkung des Gedächtnisses, organisiert von der ASEPT für Personen ab 55 Jahren. Veranstaltungssaal von 9:30 bis 11:30 Uhr

Kontakt www.asept-perigord-agenais.fr / Tel: 05 53 02 68 66

Italiano :

Giovedì 02 e 09 ottobre: laboratori per migliorare la memoria, organizzati dall’ASEPT per gli over 55. Salle de spectacle dalle 9.30 alle 11.30

Contatto www.asept-perigord-agenais.fr / tel: 05 53 02 68 66

Espanol : Ateliers Booster sa mémoire à La Roche-Chalais

Jueves 02 y 09 de octubre: Talleres para reforzar la memoria, organizados por ASEPT para personas mayores de 55 años. Sala de espectáculos de 9.30 a 11.30 h

Contacto www.asept-perigord-agenais.fr / tel: 05 53 02 68 66

