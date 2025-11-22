Ateliers bougies Église Protestante Évangélique Champagnole

Ateliers bougies

Église Protestante Évangélique 2 Rue Léon Blum Champagnole Jura

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-29

2025-11-22

Ateliers bougies organisés par l’Église Protestante Évangélique, tous les jours de 16h à 19h. Horaires différents pour les mercredis et samedis de 10h à 19h. .

Église Protestante Évangélique 2 Rue Léon Blum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 08 20 79

English : Ateliers bougies

German : Ateliers bougies

