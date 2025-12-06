ATELIERS BOUGIES Salle polyvalente Villefort

ATELIERS BOUGIES

Salle polyvalente Rue du Pré de la Foire Villefort Lozère

Gratuit

Gratuit

Demi-journée

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Foyer Rural de Pourcharesses Villefort vous propose un atelier pour fabriquer vos bougies en cire d’abeille. Un atelier chaleureux et parfumé autour de la cire d’abeille.

Les participant·e·s apprennent à façonner leurs propres bougies naturelles, découvrent le plaisir de travailler cette cire aux reflets dorés et repartent avec leur création faite main.

Vous pouvez ramener votre propre pot en verre ou en terre de taille yaourt standard.

Pour les adultes et les enfants accompagnés

Participation Gratuit pour les adhérents du FRPV 5€ pour les non-adhérents

Sur inscription 07 82 01 60 69 ou sur http://frpv48.fr/bougies .

Salle polyvalente Rue du Pré de la Foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69

English :

The Foyer Rural de Pourcharesses Villefort offers you a workshop to make your own beeswax candles

You can bring your own glass or clay pot of standard yoghurt size.

For adults and accompanied children

Participation : Free for FRPV members 5? for non-members

On registration

German :

Das Foyer Rural von Pourcharesses Villefort bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie Ihre Kerzen aus Bienenwachs herstellen können

Sie können Ihren eigenen Glas- oder Tontopf in Standard-Joghurtgröße mitbringen.

Für Erwachsene und Kinder in Begleitung

Teilnahme:: Kostenlos für FRPV-Mitglieder 5 ? für Nicht-Mitglieder

Nach Anmeldung

Italiano :

Il Foyer Rural de Pourcharesses Villefort propone un laboratorio per realizzare le proprie candele di cera d’api

È possibile portare il proprio vasetto di vetro o di argilla delle dimensioni standard di uno yogurt.

Per adulti e bambini accompagnati

Partecipazione : gratuita per i soci FRPV 5? per i non soci

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

El Foyer Rural de Pourcharesses Villefort ofrece un taller para fabricar sus propias velas de cera de abeja

Puedes traer tu propio tarro de cristal o de barro del tamaño estándar de un yogur.

Para adultos y niños acompañados

Participación : Gratuito para los miembros de FRPV 5? para los no miembros

Inscripción obligatoria

