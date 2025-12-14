Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes Camin rue de l’Egalité Millau
Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes Camin rue de l’Egalité Millau lundi 22 décembre 2025.
Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes Camin
rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes
Venez découvrir ou vous perfectionner au Breaking (Breakdance) avec Sami LOVIAT-TAPIE.
Lundi 22 décembre
Enfants 10h30 12h
Ados 16h 17h30
Adultes 18h 19h30
L’ACADANSE, Rue de l’égalité, 12100 Millau
20€/atelier + Adhésion Annuelle de 5€
Niveau Débutant, Intermédiaire.
Objectifs de l’atelier
– Découvrir les bases du Breaking (top rock, footwork)
– Activer son corps (cardio, gainage…)
– Retenir une petite chorégraphie
– Tenter quelques figures (freezes)
Infos et réservations
06.45.35.46.22 20 .
rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22 asso.camin@gmail.com
English :
L’événement Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes Camin Millau a été mis à jour le 2025-12-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)