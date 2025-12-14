Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes Camin rue de l’Egalité Millau

Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes Camin

rue de l'Egalité L'Acadanse Millau Aveyron

Début : Lundi 2025-12-22

Ateliers Breakdance Enfants, Ados, Adultes

Venez découvrir ou vous perfectionner au Breaking (Breakdance) avec Sami LOVIAT-TAPIE.

Lundi 22 décembre

Enfants 10h30 12h

Ados 16h 17h30

Adultes 18h 19h30

L’ACADANSE, Rue de l’égalité, 12100 Millau

20€/atelier + Adhésion Annuelle de 5€

Niveau Débutant, Intermédiaire.

Objectifs de l’atelier

– Découvrir les bases du Breaking (top rock, footwork)

– Activer son corps (cardio, gainage…)

– Retenir une petite chorégraphie

– Tenter quelques figures (freezes)

Infos et réservations

06.45.35.46.22 20 .

+33 6 45 35 46 22 asso.camin@gmail.com

