Ateliers Brico Cool Office de Tourisme Trouville-sur-Mer
mardi 20 octobre 2026 · Office de Tourisme · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Ateliers Brico Cool
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27 2026-12-23
À chaque période de vacances, Anaïs anime les ateliers Brico Cool à l’Office de Tourisme : une création à emporter, sur un thème renouvelé à chaque séance. Le matin pour les 4-6 ans, l’après-midi pour les 7-12 ans. 7 € par enfant, places limitées.
À chaque période de vacances, les ateliers Brico Cool reprennent leurs quartiers dans la salle annexe de l’Office de Tourisme, sous la conduite d’Anaïs. Les enfants de 4 à 6 ans se retrouvent le matin, ceux de 7 à 12 ans l’après-midi, autour d’un thème renouvelé à chaque séance. Chaque enfant repart avec sa réalisation.
Séances
> Mardi 20 octobre
– 10 h 30 – 11 h 30 : « Monstres Rigolos » — 4 à 6 ans
– 14 h 30 – 15 h 30 : « Friendship Bracelets » — 7 à 12 ans
> Mardi 27 octobre
– 10 h 30 – 11 h 30 : « Sacs à bonbons d’Halloween » — 4 à 6 ans
– 14 h 30 – 15 h 30 : « Lanternes d’Halloween » — 7 à 12 ans
> Mercredi 23 décembre
– 10 h 30 – 11 h 30 : « Boîte de chocolats de Noël » — 4 à 6 ans
– 14 h 30 – 15 h 30 : « Boîte de chocolats de Noël » — 7 à 12 ans
Infos pratiques
– Lieu : salle annexe de l’Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand Moureaux
– Tarif : 7 € par enfant
– Réservation : à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne — places limitées .
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
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English : Ateliers Brico Cool
During every school holiday, Anaïs runs the Brico Cool workshops at the Tourist Office: a craft project to take home, with a different theme each session. Mornings for 4–6-year-olds, afternoons for 7–12-year-olds. €7 per child, limited places.
L’événement Ateliers Brico Cool Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Trouville
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