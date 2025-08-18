Ateliers Bricol’eau Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2025-08-18 09:30:00

fin : 2025-08-18 12:00:00

2025-08-18

La médiathèque l’Uni’Vert propose des ateliers créatifs venez réaliser jeux et divers objets sur le thème de la mer !

Ces ateliers s’adressent aux petits et grands, les familles sont les bienvenues. .

