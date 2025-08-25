Ateliers Bricol’eau Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Ateliers Bricol’eau
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
La médiathèque l’Uni’Vert propose des ateliers créatifs venez réaliser jeux et divers objets sur le thème de la mer !
Ces ateliers s’adressent aux petits et grands, les familles sont les bienvenues. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
