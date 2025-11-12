Ateliers broderie au fil d’or Micro Folie Dunières

Ateliers broderie au fil d’or

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Diffusion de la collection Auvergne Rhône-Alpes: savoir faire et textile. En partenariat avec le musée Maison des Grenadières, quelques pièces du musée seront présentées, suivi des ateliers de Broderie au Fil d’Or.

.

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Showcasing the Auvergne Rhône-Alpes collection: know-how and textiles. In partnership with the Maison des Grenadières museum, some of the museum’s pieces will be presented, followed by Broderie au Fil d’Or workshops.

German :

Verbreitung der Sammlung Auvergne Rhône-Alpes: Know-how und Textilien. In Zusammenarbeit mit dem Museum Maison des Grenadières werden einige Stücke des Museums präsentiert, gefolgt von Workshops zur Stickerei mit dem Goldenen Faden.

Italiano :

Presentazione della collezione Auvergne Rhône-Alpes: know-how e tessuti. In collaborazione con il museo Maison des Grenadières, saranno esposti alcuni articoli del museo, seguiti da laboratori di Broderie au Fil d’Or.

Espanol :

Presentación de la colección Auvergne Rhône-Alpes: saber hacer y tejidos. En colaboración con el museo Maison des Grenadières, se expondrán varias piezas del museo, seguidas de talleres de Broderie au Fil d’Or.

L’événement Ateliers broderie au fil d’or Dunières a été mis à jour le 2025-11-04 par Haut Pays du Velay Tourisme