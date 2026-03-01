Ateliers Brodeuse Numérique Micro-folie de Falaise Falaise

Ateliers Brodeuse Numérique

Micro-folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 17:30:00

fin : 2026-03-12 19:00:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-21

Découvrez la broderie numérique à la Micro Folie grâce à notre nouvelle machine au fablab.

Apprenez le fonctionnement de la machine lors d’un atelier d’innovation textile.

N’oubliez pas d’apporter votre tissu !

Découvrez la broderie numérique à la Micro Folie grâce à notre nouvelle machine au fablab.

Apprenez le fonctionnement de la machine lors d’un atelier d’innovation textile.

N’oubliez pas d’apporter votre tissu !

2 séances

✔ Jeudi 12 mars de 17h30 à 19h

✔ Samedi 21 mars de 14h à 16h

Sur inscription .

Micro-folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Brodeuse Numérique

Discover digital embroidery at La Micro Folie with our new fablab machine.

Learn how the machine works in a textile innovation workshop.

Don’t forget to bring your fabric!

L’événement Ateliers Brodeuse Numérique Falaise a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Falaise Suisse Normande