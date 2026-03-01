Ateliers Brodeuse Numérique Micro-folie de Falaise Falaise

Micro-folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2026-03-12 17:30:00
fin : 2026-03-12 19:00:00

2026-03-12 2026-03-21

Découvrez la broderie numérique à la Micro Folie grâce à notre nouvelle machine au fablab.
Apprenez le fonctionnement de la machine lors d’un atelier d’innovation textile.
N’oubliez pas d’apporter votre tissu !
2 séances
✔ Jeudi 12 mars de 17h30 à 19h
✔ Samedi 21 mars de 14h à 16h

Sur inscription   .

Micro-folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44  microfolie@falaise.fr

English : Ateliers Brodeuse Numérique

Discover digital embroidery at La Micro Folie with our new fablab machine.
Learn how the machine works in a textile innovation workshop.
Don’t forget to bring your fabric!

