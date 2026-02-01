Ateliers carnaval médiathèque de Nommay Médiathèque, La Foyothèque Nommay

Ateliers carnaval médiathèque de Nommay

Alerte confettis à La Foyothèque !

Le carnaval débarque et il s’invite entre les livres !

On sort les ciseaux, les couleurs, les plumes et les paillettes pour deux ateliers créatifs spécial carnaval !

Mardi 17 février 2 séances 17h30 et 18h30

Les grands artistes (7 ans et +) pourront créer leur couronne de carnaval

Les plus petits (moins de 7 ans) dessineront un clown rigolo grâce aux arts créatifs (nez rouge non fourni ).

C’est gratuit, mais attention. L’inscription est obligatoire (les places partent plus vite qu’un jet de serpentins )

Alors, prêt·e à faire le plein de couleurs et de bonne humeur ?

Informations et inscriptions à La Foyothèque ! .

Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

