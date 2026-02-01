Ateliers carnaval médiathèque de Nommay Médiathèque, La Foyothèque Nommay
Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs
Début : 2026-02-17 17:30:00
fin : 2026-02-17 18:30:00
2026-02-17
Alerte confettis à La Foyothèque !
Le carnaval débarque et il s’invite entre les livres !
On sort les ciseaux, les couleurs, les plumes et les paillettes pour deux ateliers créatifs spécial carnaval !
Mardi 17 février 2 séances 17h30 et 18h30
Les grands artistes (7 ans et +) pourront créer leur couronne de carnaval
Les plus petits (moins de 7 ans) dessineront un clown rigolo grâce aux arts créatifs (nez rouge non fourni ).
C’est gratuit, mais attention. L’inscription est obligatoire (les places partent plus vite qu’un jet de serpentins )
Alors, prêt·e à faire le plein de couleurs et de bonne humeur ?
Informations et inscriptions à La Foyothèque ! .
English :
