Ateliers Carte animée d’hiver

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

2026-02-11 2026-02-25

La médiathèque de Servoz propose aux enfants un atelier de création réalisation d’une belle carte animée.



Sur inscription 04 50 54 78 57 (nombre de places limité)

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

The Servoz media library offers a creative workshop for children: creating a beautiful animated card.



Registration: 04 50 54 78 57 (limited number of places)

