Ateliers Carte animée d’hiver Médiathèque de Servoz Servoz
Ateliers Carte animée d’hiver Médiathèque de Servoz Servoz mercredi 11 février 2026.
Ateliers Carte animée d’hiver
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-25
La médiathèque de Servoz propose aux enfants un atelier de création réalisation d’une belle carte animée.
Sur inscription 04 50 54 78 57 (nombre de places limité)
.
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Servoz media library offers a creative workshop for children: creating a beautiful animated card.
Registration: 04 50 54 78 57 (limited number of places)
L’événement Ateliers Carte animée d’hiver Servoz a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc