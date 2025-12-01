Ateliers carte de vœux en Cyanotype Place De l’église Les Baux-de-Provence

Ateliers carte de vœux en Cyanotype

Du 20/12 au 26/12/2025 tous les jours de 14h à 15h.

Sauf le 25 décembre. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-26 15:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’artiste Anne Bonnefon réalise d’élégants cyanotypes. Cette pratique consiste en un procédé photographique alternatif et addictif qui se joue avec le soleil, la couleur et la nature.

Anne propose une initiation à travers la fabrication de cartes de vœux.

Les participants réaliseront 2 cartes de vœux avec des plantes locales récoltées par Anne Bonnefon dans les alentours directs des Baux-de-Provence.

Notions historiques et techniques du cyanotype

Réflexion sur la composition des œuvres

Préparation et réalisation individuelle des cyanotypes 2 cartes de vœux par participant

A 14h

A partir de 7 ans Durée 1h

Sur réservation à l’Office de tourisme

14€ le matériel est fourni .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Artist Anne Bonnefon creates elegant cyanotypes. Cyanotypes are an alternative and addictive photographic process that plays with sunlight, color and nature.

