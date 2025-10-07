Ateliers cartonnage Assais-les-Jumeaux

Rue de la Jauleterie Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

L’association Familles Rurales d’Assais-les-Jumeaux organise des ateliers cartonnage, tous les mardis, à la salle des fêtes La Jauleterie, de 17 h 30 à 20 h. Les ateliers seront animés par Sylvie Pouzet, qui vous fera découvrir son savoir-faire et vous accompagnera dans la réalisation d’objets divers en cartonnage. Renseignements et inscriptions sylvie.pouzet@yahoo.fr ou 06 24 90 52 74. La première séance découverte est gratuite. .

Rue de la Jauleterie Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

