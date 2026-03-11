Ateliers Casomaï Tricot et Crochet Casomaï Marmande

Ateliers Casomaï Tricot et Crochet

Casomaï 34 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Ateliers Casomaï Tricot et Crochet ados-adultes

Ateliers Tricot: le vendredi 13 mars.

Ateliers Crochet le samedi 28 mars et le samedi 25 avril

Inscription obligatoire. .

Casomaï 34 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 78 76 03

English : Ateliers Casomaï Tricot et Crochet

Casomaï Knitting and Crochet workshops for teenagers and adults

