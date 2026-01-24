Ateliers Céramique pour les enfants PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Ateliers Céramique pour les enfants PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges mercredi 11 février 2026.

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-11
L’Atelier PEANUTS propose un atelier céramique destiné aux enfants (dès 5 ans), pour les vacances de mi-saison.

Venez serpenter avec les terres colorées on mélange, on enroule, on bidouille…Et de ces gestes naîtront serpents, papillons et autres bestioles chromatiques.

Tout le matériel est fourni.

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94  asso2peanuts@gmail.com

