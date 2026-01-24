Ateliers Céramique pour les enfants PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Ateliers Céramique pour les enfants PEANUTS

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

L’Atelier PEANUTS propose un atelier céramique destiné aux enfants (dès 5 ans), pour les vacances de mi-saison.

Venez serpenter avec les terres colorées on mélange, on enroule, on bidouille…Et de ces gestes naîtront serpents, papillons et autres bestioles chromatiques.

Tout le matériel est fourni.

Réservations en ligne. .

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

