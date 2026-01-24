Ateliers Céramique pour les enfants PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges
Ateliers Céramique pour les enfants PEANUTS
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

2026-02-11
L’Atelier PEANUTS propose un atelier céramique destiné aux enfants (dès 5 ans), pour les vacances de mi-saison.
Venez serpenter avec les terres colorées on mélange, on enroule, on bidouille…Et de ces gestes naîtront serpents, papillons et autres bestioles chromatiques.
Tout le matériel est fourni.
Réservations en ligne.
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com
