Plessé

ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS

GRAND SOEUVRE Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-14

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GRAND SOEUVRE Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 70 21 64

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English :

L’événement ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44