ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé
ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé mardi 14 avril 2026.
Plessé
ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS
GRAND SOEUVRE Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-14
.
GRAND SOEUVRE Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 70 21 64
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English :
L’événement ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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