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ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé

ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé mardi 14 avril 2026.

Adresse : GRAND SOEUVRE

Ville : 44630 Plessé

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : 30 30

Plessé

ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS

GRAND SOEUVRE Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-14

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GRAND SOEUVRE Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 70 21 64 

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L’événement ATELIERS CERAMIQUES PARENTS ENFANTS Plessé a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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