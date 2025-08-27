Ateliers chant danse et bien être avec le cheval Guissény

Landevet Bihan Guissény Finistère

Début : 2025-08-27 10:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Et si le chemin vers le bien-être passait par une rencontre entre la voix, le corps… et le cheval ? C’est ce que proposent ces ateliers originaux mêlant chevaux, chant intuitif, danse libre et méditation sonore.

Dans un cadre naturel et apaisant, les participants sont invités à explorer leur monde intérieur, libérer leurs émotions, se recentrer, et créer un lien sensible avec le cheval, véritable miroir vivant de nos états profonds.

Chaque séance, pensée comme un voyage en douceur, allie respiration, vibration de la voix, mouvement spontané et présence animale, pour permettre à chacun de se reconnecter à son corps, à ses sensations… et à l’instant présent.

Ces ateliers s’adressent à tous adultes en quête de sens, jeunes en perte de repères, enfants, personnes en situation de fragilité ou tout simplement curieux d’une approche holistique et bienveillante du soin et de la relation. Venez seuls, à deux ou trois, en famille ou entre amis ! .

Landevet Bihan Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 37 08 03 48

