Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert La Friche en Herbe Hauts de Bienne

samedi 12 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Ateliers de chant et d’écriture, compositions et guitare de 14h/17h

Musique Anglo Saxonne et Irlandaise

Concert dès 20h .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert

L’événement Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE