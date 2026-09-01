Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert La Friche en Herbe Hauts de Bienne
samedi 12 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Ateliers de chant et d’écriture, compositions et guitare de 14h/17h
Musique Anglo Saxonne et Irlandaise
Concert dès 20h .
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert
L’événement Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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