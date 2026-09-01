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AGENDA · Hauts de Bienne

Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert La Friche en Herbe Hauts de Bienne

samedi 12 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Friche en Herbe
Adresse
15 Rue Émile Zola
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif
3 3 Tarif réduit Tarif abonné

Hauts de Bienne

Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Ateliers de chant et d’écriture, compositions et guitare de 14h/17h
Musique Anglo Saxonne et Irlandaise
Concert dès 20h   .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert

L’événement Ateliers chant, écriture, compositions et guitare + Concert Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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