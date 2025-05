Ateliers chant prénatal Festival Voce Humana – Plouaret, 29 mai 2025 11:00, Plouaret.

Début : 2025-05-29 11:00:00

2025-05-29

Depuis toujours le chant accompagne et rythme la vie des Hommes . On chante en famille, seul, en communauté, pour célébrer, s’encourager, méditer, rassurer, accompagner, partager… Le Chant est un beau voyage à travers les cultures et les émotions.

Dans le cadre d’une grossesse, les ateliers de chant prénatal sont une belle occasion donnée aux femmes enceintes (ainsi qu’à leur partenaire) de vivre la belle aventure de la vie entourée de notes de sérénité et de bienveillance.

Le Chant de la Mère, comme son nom l’indique, ouvre les portes d’un lieu où les futures mamans peuvent venir chanter pour elles et leurs bébés en toute quiétude. Aucune connaissance musicale n’est requise pour être en parfaite harmonie avec soi-même et son bébé.

Le Chant de la Mère est aussi un berceau d’échange et de partage où la voix, vecteur de communication entre le physique et l’émotionnel, est un outil merveilleux pour mettre nos corps en vibrations grâce aux jeux vocaux proposés et au répertoire fascinant des comptines et des berceuses .

Salle Jean Foucat

Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

