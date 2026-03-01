Ateliers Chant Vibratoire

11 Grande Rue Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : 90 – 90 – EUR

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-04-21 19:30:00

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Ateliers Chant Vibratoire

Participez à ces ateliers Chant Vibratoire

De son souffle à sa voix, offrir et recevoir nos voix, découvrir sa voie, un autre regard sur sa vie !

Ancrage, lâcher-prise, ouverture, vibrations corporelles, respirations, chants du cœur, relaxation.

Ateliers sur réservation.

Animés par Marie-Noëlle HERAULT 90 .

11 Grande Rue Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 24 69 58 21

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English :

Vibratory Singing Workshops

L’événement Ateliers Chant Vibratoire Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE