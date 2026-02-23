Ateliers chants Journée internationale des droits des femmes

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’association Fair Société organise des événements pour les journées internationales des droits des femmes au Moulin de Bel Air.

Le 14 mars

15h à 18h et 19h30 à 22h

Ateliers chants italiens avec Les Clandestines, chorale de Starsbourg

Soirée festive de sortie d’atelier à la Brasserie Cali.

Inscription sur HelloAsso.

Réservation du dîner par téléphone 07 82 57 61 62 .

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 34 42 66 contact@fairsociete.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fair Société association is organizing events for International Women’s Rights Day at the Moulin de Bel Air.

L’événement Ateliers chants Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis