Ateliers chants Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre
Ateliers chants Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre samedi 14 mars 2026.
Ateliers chants Journée internationale des droits des femmes
Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14
L’association Fair Société organise des événements pour les journées internationales des droits des femmes au Moulin de Bel Air.
Le 14 mars
15h à 18h et 19h30 à 22h
Ateliers chants italiens avec Les Clandestines, chorale de Starsbourg
Soirée festive de sortie d’atelier à la Brasserie Cali.
Inscription sur HelloAsso.
Réservation du dîner par téléphone 07 82 57 61 62 .
Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 34 42 66 contact@fairsociete.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fair Société association is organizing events for International Women’s Rights Day at the Moulin de Bel Air.
L’événement Ateliers chants Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis